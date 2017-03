Täna alustab Kanal 2s Eesti vaadatuima telesarja "Pilvede all" 14. hooaeg. Tagasi ekraanil on kõik kolm õde ja nende ema Sirje, kuid tänane avaosa toob kõik nad kokku kurva sündmuse tõttu.

Järjekorras juba 14. hooaeg saab täna dramaatilise alguse, kui õed kohtuvad matustel. Leinas on ka nende ema Sirje, kel tütardele nii mõndagi öelda on. Kas kurb sündmus on seotud hooaja viimase osaga, kui Inna ja Alberti keeruliseks kiskunud suhe ehmatava avastusega lõppes? Vastuse sellele saab juba õhtul!

Eesti vaadatuim telesari ei näita väsimuse märke ja selgi hooajal on oodata mitut üllatust nii tegelaste kui ka sündmuste osas. "Pilvede all" algab täna küll kurbade nootidega, ent hooaeg jätkab juba helgemates toonides pakkudes küll suhtesegadust aga ka elevust uute inimeste näol.