Coe pääsemine rambivalgele on omaette Hollywoodi lugu, sest ta oli paar päeva varem vabanenud vanglast, kus ta oli ära istunud 20 aastat. Mitme kuriteo eest süüdi mõistetud mees toonitab, et temast on saanud usklik ning ta on leidnud kindla kallima. “Muutused on võimalikud!” toonitas Coe ajakirjanikele.