Uskumatud juhtumised, humoorikad tõsieluvideod venelaste erinevatest ettevõtmistest on Erkki Sarapuu vahendusel tagasi TV3 ekraanil. Täna alustab saatesarja juba ühtekokku üheksas hooaeg.



Saadete tsüklis jõuavad vaatajate ette kõige hämmastavamad, jaburamad ja kurbnaljakamad kaadrid meie suure idanaabri juurest. Sarapuu sõnul ei jäta saates käsitletav klipp ilmselt mitte kedagi külmaks. "Mõne puhul saab ikka kõht kõverasse naerdud, mõne puhul aga hirmust silmad kinni pigistatud, kuid lõppkokkuvõttes tekitab iga juhtum mõtteainet igaühes ning hulgaliselt küsimusi". Sarapuu muheleb ja nendib, et sarjas toimuv on tõesti võimalik vaid Venemaal.



"Võimalik vaid Venemaal" uus hooaeg alustab täna kell 21:00 TV3-s.