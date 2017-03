"Eesti laulu" finaal on ukse ees ja lauljad teevad selleks usinasti proovi. Õhtuleht tõmbas finalistid oma autosse ja kontrollis, kas neil on oma finaaliloo sõnad ikka peas ja hääled soojad.

Võtsime šnitti maailmakuulsast carpool karaokest ja tegime lauljatega väikese sõidu. Täna hüppasid taga- ja kõrvalistmele Maian ja Whogaux, kes koos Karl-Kristjan Kingiga lähevad võistlustulle lauluga "Have You Now".

Muide, Maian on kogu võistluse kõige noorem osaleja - ta on vaid 16aastane. Kõige vanem osaleja on aga Ivo Linna, kellega on Maianil vanusevahe lausa 51 aastat! Vaata videost, kuidas Whogaux, Maian ja Karl-Kristjan koostööd tegema sattusid ja mida Maian ise kõige noorem olemisest arvab.

