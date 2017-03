TV3 "Seitsmestes uudistes" on ilmast rääkimas uus ilmateadustaja Juhan Krull. Juhan tunnistab, et amet tundub põnev ning olenemata vahendatavast prognoosist lubab noor mees eetris alati rõõmsameelseks jääda.

"Juba lapsest saati olen tundnud suurt huvi publiku ja kaamerate ees esinemise vastu ja just ilmateadustaja amet tundub põnev. Eelkõige juba seepärast, et Eesti ootamatu ja erinev ilm muudab ka ilmaesitleja iga päeva eripalgeliseks ja huvitavaks," selgitab ta, lisades, et ilmateadustaja amet peegeldab kindlasti ka isiksust. "Olenemata ilmaprognoosist toon teieni sõnumi alati rõõmsameelsena!" lubab Juhan vaatajatele.



Ise jälgib Juhan ilma igapäevaselt, kuna on aktiivne inimene, kellele meeldib palju väljas liikuda. "Eestis pole küll aastaringselt päikeselist ilma, kuid see ei takista nautimast kodumaist loodust - kena jalutuskäik või jooks metsas, olenemata ilmast," märgib ta.



Uut ametit TV3 "Seitsmestes uudistes" peab Juhan Krull põnevaks väljakutseks. Varasemalt on ta töötanud nii teeninduses kui ka müügialal, viimastel aastatel aga tegutsenud ürituskorralduse ja õhtujuhtimise ettevõttes.

Lisaks Juhan Krullile esitlevad "Seitsmestes uudistes" ilmainfot jätkuvalt ka Erkki Sarapuu ja Liis Kliimand. Siret Jakobson aga siirdub peagi lapsepuhkusele.

