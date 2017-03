Rahandusministeerium hakkab ette valmistama riigimajade loomist

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks tegevus- ja ajakava riigimajade loomise ettevalmistamiseks. Kava järgi valmivad selle aasta juuniks riigimaja teenuste pakett ja toimemudel ning aasta lõpuks konkreetsed lahendused maakonnakeskuste kaupa.

„Olen korduvalt külastanud eri maakondi ning haldusreformi teemade kõrval oleme piirkondades arutanud ka riigimajade loomise plaani. Maavanemate ning omavalitsusjuhtidega suheldes olen saanud sellele ideele palju toetust,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Piirkonnavisiitidel on mulle näidatud absurdset olukorda, kus avalike teenuste pakkujad on kõik erinevates majades ning mõnikord ka lausa samal tänaval. Need kõik võiks kodanike ja ettevõtjate huvides koondada ühte kohta, sest nii on neile mugavam, mõistlikum ning hoiab kokku maksumaksja raha.“

Riigimaja idee tähendab põhiliselt avalike teenuste paketti, mis on paigutatud maakonnakeskustesse elanikele ja ettevõtjatele võimalikult soodsatesse kohtadesse.

Riigimaja teenustena peetakse eelkõige silmas otseseid teenuseid, mida riigiasutused pakuvad teenuslettide või riigitöötajatega otsesuhtluse kaudu. Idee järgi kavandatakse kõik sellised teenused ühte majja, mis asub hästi ligipääsetavas kohas. „Asukohavalikul kaalume ka seniste maavalitsuste hoonete kasutamist,“ lisas minister.

Rahandusministeerium koostab riigimaja toimemudeli ning riigimajas pakutavate teenuste paketi maakonnakeskuste kaupa ning see on kavas esitada valitsusele tänavu detsembriks.