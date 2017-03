Eile korraldas pioneeripataljon kaitseväe keskpolügoonil miinide näidislõhkamise, et demonstreerida pioneeriala ajateenijatele erinevate pioneerivahendite mõju sihtmärkidele.



Näidislõhkamise läbiviija kapten Urmas Tonto sõnul on üks pioneeride ülesanne häirida vastase edasiliikumist ning mõjutada nende võitlusvõimet. "Ajateenijad nägid, et oskuslikult peidetud miinid, õigesti suunatud laengud ning targalt paigaldatud lõhkekehad aitavad vajadusel meie lahinguväljal tegutsevatel üksustel vastast võita," ütles kapten Tonto.



Eelmisel nädalal koos teiste pioneeripataljoni ajateenijatega B-kategooria lõhkamisõppe läbinud reamees Aivo Jõelehe sõnul andis õppepäev hea ettekujutuse pioneerivahendite kasutamise võimalustest. "Täna saime oma silmaga näha efekti, mida nad potentsiaalsele vastasele avaldada võivad," ütles Jõeleht.



Ajateenijatele näidati kaheksa erineva pioneerivahendi mõju, muuhulgas demonstreerisid pioneeripataljoni tegevväelased erinevate sütikutega tankimiinide mõju autovrakile ja kaitselaengute mõju sihtmärgile.



1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonis õpetatakse ajateenijatele miinide käsitsemist, B-kategooria lõhkamist ja lahingdemineerimist. Samuti õpitakse pioneeritehnika kasutamist, välikindlustamist, tõkete ja puitsildade rajamist ning jooksusildade paigaldamist.