Väike-Maarjast sai esmaspäeval neljaks päevaks katastroofipiirkond, mis nõudis tegutsemist päästjatelt, aga andis ülesandeid nii kohalikule võimule kui ka regiooni haiglale. Rahvusvahelisel õppusel osales ka Austria vabatahtlike päästerühm.

Austria päästemeeskond on terve eilse hommiku ja pärastlõuna kulutanud sellele, et pääseda kõrghoonesse, kus ootavad päästmist inimesed. Kuid teel on ees betoonrusud ja autovrakid. Registreeritud on ka esimesed hukkunud. Nimelt on Väike-Maarja piirkonnast saanud mänguliselt neljaks päevaks katastroofipiirkond, kus otsingu- ja päästetööd teevad Austria, Tšehhi, Ungari meeskond. Ligemale 220 osalejaga päästeõppus "MODEX" on midagi, mida Eestis sageli ei näe.

Kuigi katastroof tekkis maavärinast, millega Eestil erilist seost pole, on sündmusi võimalik kohandada. "Meil ei ole küll maavärinaid, aga varing võib olla ka muul põhjusel. Kui Eestis peaks varisema, siis meil on inimesed ja oskused, et päästa Eesti inimeste elusid," selgitas Põhja päästekeskuse juht Priit Laos õppusest saadavat kasu.

Näiteks sobivad Marja poe katastroof 1994. aastal ja Riia Maxima laevaring 2013. aastal. Austerlaste päästerühma puhul oli tegu vabatahtlikega, kes tulid Šveitsi piiri äärest. "Kodumaal on meil rohkem lumelaviine, kuid tegelda tuleb ka inimeste päästmisega hoonerusudest," rääkis Austria rühma juhiabi Markus May. "Õppuse kõige suurem väärtus on see, kui suudame teineteiselt õppida."