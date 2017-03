Individuaalse meigikursuse kinkekaart on sobilik ja praktiline kingitus igas eas naisterahvale. 50 minuti jooksul teeb meigikunstnik päeva- või õhtumeigi, selgitab selle teostamise käiku, annab nõu värvitoonide valikul ja õpetab toodete kasutamist.

Lisaks saab klient kursuse hinna ulatuses tasuta MAKE UP STORE tooteid kaasa valida. Kinkekaardi saab soetada Make Up Store esinduskauplusest (Pärnu mnt 10, Tallinn) ja Tasku Keskuse Make Up Store kauplusest (Turu 2, Tartu). Hind 60 eurot.

Hea mõte:

Kui naisel on soov kogu hingest saada meigikunstnikuks või süvenenult tegeleda selle kauni ja loomingulise alaga ning ta on valmis tõsisteks õpinguteks ja harjutamiseks, siis usume et meie IMC profimeigikool sobib just temale. Aastaringselt toimuvad tööalased kursused, mis annavad professionaalse meigikunstniku oskused, hariduse ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi. Uued IMC 10-nädalased profimeigikursused toimuvad: 13.03-19.05, 14.08-20.10 ja 23.10-29.12. Lisainfo ja registreerimine: info@makeupstore.ee / Tel: 648 1488.

Parimad pakkumised leiad meie Facebookist ning Instagrami kontodelt @makeupstoreestonia ja @imc_estonia.