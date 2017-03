Pikaaegne Eesti eurolaulu peaprodutsent ning Tallinnas toimunud 47. Eurovisioni lauluvõistluse peaprodutsent Juhan Paadam tunnistab, et tänavust "Eesti laulu" võitjat on niivõrd keeruline ennustada, et kümnest finalistist on lausa kaheksal olemas kõik šansid Kiievisse sõita.



“Minu ja minu ekspertidest sõprade oletuste kohaselt kandideerib liidrite sekka kümnest laulust tervelt kaheksa, kusjuures rivaliteet ei piirdu nii-öelda paari kaupa ehk kumb jääb esimesele, kumb teisele kohale, vaid paremusejärjestuse määramisel räägib kaasa kaheksast loost koosnev kooslus läbisegi ning igaüks neist võib võitja selgitamisel oma kaaluka sõna finaalis öelda,” kommenteeris Juhan Paadam "Eesti laulu" tänavust finaalvõistlust Olybetile.



Siiski soostub Juhan Paadab tooma esile viis tema arvates tõenäolisemat võidupretendenti, kelleks on Liis Lemsalu, Kerli, Koit Toome ja Laura, Whogaux Karl-Kristjan feat Maian ning Elina Born. “Laule on nii traditsioonilisemat kui ka modernsemat helikeelt viljelevaid ning suurim intriig peitub selles, kas žürii ja vaatajate otsused toetavad või välistavad teineteist,” lisab Paadam.

Võitjana näevad nii ennustuskana Maali kui ennustusportaalid pigem Kerli laulu “Spirit Animal”. Juhan Paadam ennustab eurolavale hoopis Liis Lemsalu lugu “Keep Running”. “Olukorras, kus selge liider või väiksem liidrite grupp puudub ning keegi äratuntavalt ei eristu, pakun Liisi näol vaid ühe variandi mitmest võimalikust,” on Juhan Paadam oma prognoosis siiski ettevaatlik.

“See kõik võib aga kiiresti ja kergesti muutuda ning oma ettearvamatut mõju avaldab ka kindlasti live-esitus laupäeval ehk siiski pean kordama: seekord on "Eesti laulu" tulemuse ennustamine pea võimatu!” jääb Paadam endale kindlaks.