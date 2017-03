Kaubamärk Finedine on Eesti enda toorpasta ja pastatoodete tootja. Tegemist pole aga ükskõik millise pastaga, vaid kõik on valmistatud pika kogemusega Itaalia restorani tippkoka Siim Sootsi poolt.

Toidukomplektid on mõeldud kahele ja hinnad algavad kõigest kolmest eurost. Neid on mugav ja lihtne valmistada, aega kulub viis minutit ja restoranitasemel värske pastaroog on valmis. Serveerida sobib värske rohelise salatiga, oliiviõli ja parmesaniga.

Kokku on valikus üheksa toodet: 4 toidukomplekti kahele, 3 sorti ravioole, toor-tagliatelle munanuudlid ja röstitud peediga munanuudlid.

Finedine pastad on müügil Tallinnas ja Tartus suuremates Selverites, Rimides, Coopi keti kauplustes, Stockmannis, Solaris, Kaubamaja ja Nop Kadriorus.

Buon appetito!

