Täna esitati Malaisias süüdistus Siti Aishale ning Doan Thi Huongile, kes olid osalised Kim Jong-nami mõrvas.

Siti Aishah (AFP / Scanpix)

Kohtusse ilmudes kandsid käeraudades naised kuuliveste, kirjutab Mirror.

Doan Thi Huong (AFP / Scanpix)

Vietnamlanna Siti Aisha on 25aastane ning ta on emaks ühele lapsele. Indoneeslanna Doan Thi Huong on aga 28aastane. Mõlemad arreteeriti õige pea pärast Põhja-Korea liidri venna surma Kuala Lumpuri lennujaamas.

Siti Aisyah (AFP / Scanpix)

Süüdimõistva otsuse korral võib neid oodata surmanuhtlus.