Ajad on muutumas, kuna esmakordselt sai näha ühes Disney multikas samasoolise paari suudlust. See ei pruugi kõlada kui suur samm edasi, kuid see on suur samm Disney jaoks, mille multikates pole varasemalt samasooliste armastust näidatud. Disney seiklusmultika "Star vs the Forces of Evil" teises hooajas sai näha, kuidas peategelane Star ning tema lähedane sõber Marco võtsid osa kontserdist ning kui taustal hakkas mängima poistebänd lugu "Just Friends" ("Lihtsalt sõbrad"), hakkasid paarid publiku seas musitama, sealhulgas ka homoseksuaalne paar.

Multika hilisemas stseenis sai näha ka kahte naissoost tegelast suudlemas. (Disney)

"Star vs the Froces of Evil", mis on eetris Disney XD kanalil, on teine multikashow Disney ajaloos, mille on kirjutanud naine, Daron Nefcy. Disney juhatus on ka varasemalt öelnud, et nad toetavad mõtet teha tulevikus LGBTQ Disney printsess.