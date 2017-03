"Tingimuste täitmisel ilmub inimese tuludeklaratsiooni infolehele automaatselt madalapalgalise tagasimakse taotluse link, mille kaudu on võimalik oma taotlus esitada. Soovitame kõigil inimestel, kelle kogutulu jäi eelmisel aastal alla 7817 euro kontrollida tuludeklaratsiooni infolehelt üle, kas tal on võimalik taotlus esitada. Ilma taotlust esitamata ei ole maksu- ja tolliametil tagasimakset õigust teha," selgitas Udde.

Madalapalgaliste tagasimakset on koos tuludeklaratsiooniga taotlenud juba pea 60 000 inimest, kellele on hetkeseisuga õigus kokku tagasi saada 22 miljonit eurot tasutud tulumaksu. Madalapalgalise tagasimakse taotlust on võimalik teha ainult peale tuludeklaratsiooni esitamist, kui inimene on eelmise aasta jooksul saanud töötasu alla 7817 euro, töötanud vähemalt kuuel kuul täistööajaga ning töötamine ei olnud kuu jooksul peatunud.

Madalapalgalise tagasimakse tehakse inimese poolt eelmisel aastal töötamisel tasutud tulumaksust. See tähendab, et kui tuludeklaratsiooniga on kõik tulumaks juba tagastatud või kui sissetulekuks on ainult pension, siis madalapalgalise tagasimakse summa on null.