Naine väidab videos, et tal on kasvaja ja ta peab kiiresti haiglasse saama, sest muidu ootab kaasreisijaid inetu vaatepilt tema reitele valguvast verest.

Video on tehtud kaasreisija poolt, kes naise muret väga tõsiselt võtvat ei näi ja naerab, vahendab Metro.

Videol olev naine kaebleb, et ta peab kiiresti lennukist maha saama ja nõuab, et inimesed liikuma asuks. Võib arvata, et väljapääsu seatakse parajasti valmis, et inimesed turvaliselt maale pääseksid. Osad inimesed seisavad vahekoridoris ja osad istuvad, kuid kõiki näib naise valjuhäälne nõudmine häirivat.