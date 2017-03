"Prillitoosi" saatejuht Reet Linna käis külas Linnateatri armastatud näitlejal Andrus Vaarikul. Mehega söödi vastlakukleid ja räägiti nii teatrist kui ka elust. Vaarik rääkis, et ta on väga õnnelik, et sai oma hobist teha oma elukutse, kuid ta imestab, et ta kunagi lavakasse üldse sisse sai oma põriseva r-tähe pärast. "Sul on selline imearmas ’r’, kui palju oled ise saanud teatris seda ära kasutada kohe teadlikult?" küsis Linna. "Ega seda võimendada ei tasu seda puuet. Praegu mind küll sellise r-iga vist sisse ei võetaks. Ime, et mind sisse võeti sellega," vastas Vaarik, nentides, et näitlejaametile põrisev ’r’ kasuks ei tule.

Olenemata sellest on Vaarik on õnnelik, et sai oma hobist elukutse teha. "Ma olen nii heldinult üllatunud olnud, et elu on nii toredaks osutunud, ma oleks palju vähemaga õnnelik olnud kindlasti," sõnas ta.

Armast põrisevat r-tähte said viimati kuulda ka televaatajad, kuna Vaarik võttis osa ka ETV diktori-programmist ning sai teles õhtust programmi ette lugeda. "Ma vaatasin, et ma olin ikkagi klaasistunud silmadega selles prompteri tekstis kinni ja mina olen see, kes tahab palju harjutada," rääkis mees.