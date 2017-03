Ema on see, kes peaks oma last terve elu kaitsma kõige ja kõigi eest, aga mitte see ema, kes on sellel videol ja korduvalt lööb oma maaslamavat tütrekest kõhtu. Põhjuseks see, et laps ei jäta nuttu...

Video on tehtud Hiinas Guangdogi piirkonnas, kuid ei jäta oma julmuse ja hoolimatusega puudutamata kedagi, kes seda vaatab, kirjutab Metro.

Videol olev ema loobib oma tütart treppide peal ja jagab talle jalaga valusaid lööke.