Alasti naine viidi majast välja ja seotu puu külge, et teda saaks küsitleda ja hoiatada tervet kogukonda.

Pere sõnul üllatas neid see, et järgmisel hommikul saabus politsei, kes tuli justkui naist päästma. Hiljem selgus, et naise kodukohaks oli Mosambiik. PAljas ja segaduses naine viidi haiglasse, et kontrollida ta vaimset tervist.