Katy Perry ja Orlando Bloomi esindaja kinnitas teisipäeval ajakirjale Us Weekly, et kuulus paar on lahku läinud.

Esindaja kinnitab enda sõnul uudist, et kuulujutud ei saaks maad võtta.

Poptäht ja näitleja jõudsid kurameerida veidi üle aasta – esmakordselt nähti neid flirtimas 2016. aasta jaanuaris ühel Kuldgloobuste järelpeol.

Uudise teeb kummaliseks see, et sel pühapäeval nähti 32aastast Katyt ja 40aastast Orlandot üheskoos kahel Oscarite peol. Esmaspäeval avaldas Orlando veel nunnu selfi koos Katy koera Buttersiga.

Katyl on seljataga lühike abielu koomik Russell Brandiga, Orlandol on abielust modell Miranda Kerriga poeg.