Arhitektide Liidu tellitud õiguslikust uuringust selgus, et Linnahalli hankemenetlus on eiranud riigihanke seaduse põhimõtteid. Samas on tegu vaid haldusliku küsimusega, mis ei takista renoveerimisprotsessi. Linnahalli juhatuse liige Väino Sarnet leiab, et seadust pole rikutud.

Arhitektide Liit leiab, et tegemist on siiski konkurentsi rikkumisega ja arhitektide huvide riivamisega, edastab ERRi uudisportaal. "Kui bürood, kel oli õigustatud ootus järgmises etapis projekteerida kas läbi hanke või võistluse, seda ei vaidlusta kohtus, siis me võime teha taotluse, et korraldada uus hange projekti peale, kvaliteedipõhine riigihange," selgitas Arhitektide Liidu juht Katrin Koov.