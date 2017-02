Euroopa Liit on erakordselt keeruline mehhanism, mida pole võimalik sel määral lihtsustada, et seda saaks võileiva tegemise kõrvalt mõista, ütles välisminister Sven Mikser Euroopa Liidu väljakutsetele pärast Donald Trumpi valimisvõitu keskendunud arutelus.

Mikser rääkis, et Euroopa Liidus on umbes pool miljardit inimest, väga paljud ühispoliitikad, keerulised mehhanismid, kus riigid tahavad ajada osa asju rahvustasandil ja osa ühiselt, vahendab ERR Uudised.

"Selline organism on erakordselt keeruline ja kui seda püüda lihtsustada, et seda saaks võileiva tegemise kõrvalt mõista, siis see ei ole enam see Euroopa Liit," nentis Mikser.

"Kui kõik inimesed ei saa aru, kuidas iPad või arvuti töötab, kuidas mikroskeemid suhestuvad, ei tähenda see, et me peaks arvuti kasutamisest loobuma. Euroopa Liit on väga hea asi ka siis, kui me seda väga täpselt ei mõista," lisas ta.