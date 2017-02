Eesti tuntuim mootorrataste ümberehitaja Fredy Jäätes ei tee odavalt tööd. Raha võtab palju, kümneid tuhandeid eurosid, kuid kliendid kurdavad, et ei saa rattaid kätte. Jäätes väidab, et inimesed on talle võlgu.

"Kuuuurija" saates rääkisid kolm meest, et on Fredy Jäätesega hädas. Nad olid unistanud omanäolisest mootorrattast, maksid meistrile suure summa, aga ei saanudki oma ratast kätte.

Kristjan Reigo rääkis, et ostis neli aastat tagasi mootorrattameistrilt poolikuks jäänud ratta. "Pidin peale ratta saama varuosigi. Ta lubas mulle selle kohta nimekirja saata. Aga kuna mootorratas pidi kahe-kolme kuu pärast valmis saama, siis ta ütles, et mis ma selle nimekirjaga teen, et ratas saab niikuinii varsti valmis," meenutab Reigo.

Ta sõlmis kokkuleppe ausõna peale ja tasus 28 900 euro suuruse ettemaksu sularahas. Seejärel algas aastatepikkune kassi ja hiire mäng. Reigo meenutab, et kui ta küsis Jääteselt midagi ratta kohta, siis vastas meister vastavalt tujule kas sõimuga või jagas lubadusi, et saab selle kohe valmis. Mullu mais läks Reigol aastaid antud lubaduste peale kops üle maksa. Ta oli leidnud selleks ajaks uue meistri ja palus Jääteselt ratast tagasi.