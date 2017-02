Missivõistluse kohtunik ütleb, et oligi aeg Miss Estonia konkurss taaselustada.

"Mida ausam ja siiram sa oled, seda parem," annab 1989. aasta Miss Estonia Cathy Tullkvist (46) praegustele missikandidaatidele nõu. "Ära peida oma nõrkusi, keegi ei jaksa olla kogu aeg tugev, tark ja ilus!"

NAGU HEA VEIN: Missiparameetrid ei ole võrreldes 1989. aastaga eriti muutunud, nagu ka toonane iluduskuninganna. Cathy Tullkvist võiks praegu, 46aastaselt, vabalt tänavuste missikandidaatidega võistelda. Ent selle asemel hakkab ta 3. märtsil «Miss Revali» finaalis kohtunikuna misse hindama. (Martin Ahven)

Cathy Tullkvist (neiupõlvenimega Korju) leiab, et oli viimane aeg iludusvõistlus selle täies glamuuris taaselustada. Ta ei nõustu väitega, et missiteema on oma aja ära elanud.

"Mina leian, et see on ilus üritus," sõnab ta. "Kõlab võib-olla klišeena, aga ilu on jagamiseks. Ja naine on ju loodud vaatamiseks."