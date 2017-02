Kuigi näitleja Val Kilmer eitas hiljuti, et võitleb vähiga, näitavad pildid midagi muud.

Ta näeb välja räsitum kui eal varem, vahendab Radar Online. Fotosid näeb SIIT.

Kilmeri kolleeg Michael Douglas rääkis mõni aeg tagasi, et noorem ametivend on väga räbalas seisus. Kuid 56aastane Kilmer kinnitas: “Mul pole mitte mingit vähki.” Tema sõnul oli tema keelel mügarik, kuid Los Angelese arstid on ta vähist priiks kuulutanud.