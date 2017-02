"Kohtuotsus on juba tehtud ja seletused antud, seega pole mul midagi kommenteerida," ütleb näitleja ja meelelahutaja Henrik Normann, kes mõisteti eile Harju maakohtus kolmeks kuuks ja 29 päevaks tingimisi vangi – kriminaalses joobes sõiduki juhtimise eest.

Kui levib uudis, et Henrik Normann on napsise peaga autorooli istunud ja Õhtuleht temalt seepeale kommentaari palub, ütleb ta, et ei saa kõnelda, sest on autoroolis. Hiljem, kui sõit tehtud, räägib ta avameelselt: "Ma väga vabandan. Mul on selle teo pärast häbi.

Kinnitan, et see oli esimest ja viimast korda ning loodan südamest, et kellelgi teisel ei juhtu kunagi midagi sellist. Inimesed on ekslikud, olen oma vitsad kätte saanud, elukorralduse üle vaadanud ja vigadest õppinud. Need pole tühipaljad sõnad, sest eelvangistuses veedetud päev oli mulle tõeline šokk."

14. märtsist ei tohi Normann rooli istuda. "Elan selle üle. Siis sõidangi etendustele ja tagasi lõpuks ometi mitte auto, vaid Komöödiateatri bussiga. Aga nii ongi hea, ma ei ole roolis, saab rohkem mõtteid koguda.