“Iris on lühike, Janvier on nagu jaanuar prantsuse keeles - tundus väga äge. Aga tuli välja, et marketingi mõttes ta peab lühem olema, 5-6 tähte ja kõik see. Aga sildid olid juba tellitud - 1000 tükki,” meenutab Arina naerdes.

On üllatav, et veel mõne aasta ei teadnud Iris Janvierist keegi midagi. Siiani koduperenaisena töötanud ja õpingutega tegelenud Arina Baranovskaja lõi Iiris Janvieri moemaja alles kuus aastat tagasi.

Arina on kahe lapse ema. Kui ta 2011. aastal Estonian Business Schoolis ühe õppeaine raames äriplaani tegi, ei osanud ta aimatagi, et tema ideest saab alguse moemaja, kust ostavad kleite paljud naised, nende hulgas nii Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes poseerib Janvieri moemaja kleidiga näiteks ka oma ametifotol. Kuid ka armastatud ekstreemsportlane Kelly Sildaru.

“Tal on juba teine kleit meie oma, sest talle sobivad need. Ah, ta on noor, talle sobib kõik,” ütleb Arina.

On 22. veebruar. Üks väheseid hommikuid, kui Arina saab üksi kodus olla. Mees 10-aastase tütrega on ära ning 12-aastane poeg koolis. Arinal on mahti sirvida moeajakirju ning vastata kiirelt öö jooksul tulnud meilidele ja käia pere 4-aastase koeraga jalutamas.

“Kell 7 ärkame, pool kaheksa lapsed kooli. Süüa-juua. Kui on aega, siis tuleb trenn, kui kiire, siis trenni ei tule. Praegu on kogu aeg kiire ja trenni ei tule. Siis jookseme niimoodi. Mul on kaks last - ma pean olema perega. Koolilapsed, ma pean neile lõunad andma, viima-tooma,” räägib Arina.

Arina 10-aastane tütar on tubli iluvõimleja. Tema 12-aastane poeg Graig ehk nagu Arina kutsub, Greku, on aga tänaseks Eestis oma vanuseklassi edukaim BMX krossisõitja. Seiklussport on peres kõigile oluline. Arina abikaasa Mait Meriloo on üks elamusspordikeskuse Spot of Tallinn rajajaid.

Iris Janvieri moemaja asub Kadriorus Koidula tänaval. Oleme Arina külalisteks seal kaks päeva enne presidendi vastuvõttu. Tänaseks on moemajja oodata veel kolme naist, kelle kleidid veel pooleli on.

Kiired päevad enne presidendi vastuvõttu

“Mis nagu puudutab presidendi vastuvõttu, siis seal on nagu ette nii palju asju ja see on meile nagu nii tähtis asi, meile üldse. Siis on pidulik ja mõnus, hea. Selle jaoks on väga mõnus asju teha. Ja meie kleidid seal - see on ikka väga mõnna. Et päris kiired päevad aga mõnusad,” räägib Arina.

Üks, kes täna siia kleiti proovima tuleb, on Tallinn Music Week festivali peakorraldaja Helen Sildna. Ta pole kordagi varem oma selle aasta vastuvõtu kleiti näinud.

“Täna tuleb Helen, ma ei tea mis ta ütleb, sest ta ei ole näinud seda kleiti,” naerab Arina.

“Alati see 24. veebruar, see ilus kuupäev on minu jaoks kõige-kõige kiiremal ajal, väga viimasel minutil ikka helistasin Arinale. Ma tunnen tema maitset, tema teab minu maitset, selles mõttes on väga hea usalduslik side. Aga noh, alati on ju üllatus, alati hoiad natukene hinge kinni ja mõtled, et mis see saab olla. Mulle just meeldib see, et see on nagu õudsalt hea tunne, et kui sa töötad proffidega koos, kes tegelikult taipavad ära, et mis sulle sobib ja siis leitakse loominguline kompromiss. Et see kleit väljendaks disaineri käekirja ja väljendaks siis ka kandja olemust, et see saaks balanssi. Ma olen kogu aeg nagu see, et mida lihtsam joon, seda parem - siin on sama mõtteviis,” räägib Helen Sildna.

Iris Janvieri loomingut kiidab ka ajakirja Mood moetoimetaja Anu Lensment, kes annab ühtlasi stiilinõu ka president Kersti Kaljulaidile.

“Nende rõivastuses on naine ise tähtis,” sõnab Anu Lensment.

Kleidid alla 500 euro

Arina sõnul vaatavad nad moodi luues kolme asja.

“Mugav, tänapäevane ja okei hinnaga. Et neid ägedaid kleite maailmas on väga palju ja täna saab interneti kaudu tellida kõike - on olemas kõik maailmas aga see hind,” räägib Arina.

Iris Janvieris jäävad igapäevased töökleidid vahemikku 140-300 eurot. Enamus eritellimusi suudetakse teha hinnaga alla 500 euro.

“Presidendivastuvõtul lähevad kõik kuni 500, oleneb palju kangast läks,” sõnab Arina.



“Minu käest on ka päris palju küsitud, et kes saab kanda neid kallimate kaubamärkide rõivaid, mul on ka nagu küsimus, et kes saab. Iris Janvieri puhul ma saan aga aru, kes saab. Seda saab nagu endale lubada,” räägib Anu.

Iris Janvieri moemajas töötab juba neljandat aastat õmblejana Jõgevamaalt pärit Tiina Aadusaar. Tiina päevad on vahetult enne presidendi vastuvõttu tavapärastest pikemaks veninud.

“Et ikka pikemad päevad on tulnud ja mõni laupäev on ka tulnud ikka sekka, et töömaht on ikka suurem, kindel tähtaeg on peal - et peab lihtsalt valmis saama,” räägib Tiina Aadusaar.

Kleitide materjalid varieerusid seinast seina, populaarseteks osutus nii siid kui ka looduslikud materjalid.

“Mõned kleidid läksid siidtaftist, et need tulid hästi luksuslikud kohe välja,” ütleb Tiina.

Tiina lemmikuks sel aastal ongi siidtaftist kleit, mida kannab vastuvõtul noor viiuldaja ja ERSO kontsertmeister Triin Ruubel.



“Seda oli väga huvitav teha, seda välja mõelda,” ütleb Tiina.

Triin Ruubel jõudis Iris Janvierini guugeldades.

“Ma vaatasin ühe õhtu lihtsalt, süvenesin korraks ja siis otsustasin ära. Koostöö oli kiire ja konkreetne, ei olnud üldse niivõrd aeganõudev ettevõtmine.

Kui Helen Sildna kleit kaks päeva enne vastuvõttu on veel pooleli, siis Triin saab täna oma kleidi kätte. Enne aga proovib ta seda selga ning saab Arinalt viimased juhised, kuidas kleidis kõige parem välja näha.

“Viskad niimoodi kogemata saba, ta kukub ise,” näitab Arina Triinule. “Oota, ma võtan selle üldse ära, sinna need jäävad, üldse ei sega ja siis sa saad teistpidi ka seda panna. Jälle uus kleit. Nüüd on see rohkem virsiku. Näo ette võib ka panna.”



“Nii on ka ilus,” ütleb Triin.



“Jaa-jaa, täitsa saad nagu ise valida,” kiidab Arina.



“Ma tunnen ennast väga hästi, Iris oskab täpselt niimoodi teha, et nägid valmis kleiti ja siis - oh see on ju täpselt see, mida ma tahtsin,” on Triin rõõmus.

Kuid mitte kõik ei saanud tänavu oma kleidisooviga Iris Janvierist abi.

“Need kes nagu tulid viimase kahe nädala jooksul, neid me ei saanud võtta kahjuks, kuna 16.03 on Tallinn Fashion Week, meil on vaja ju seal ka näidata oma parimat. Ja siis meil on praegu valmis ju järgmine talv, mis me tahame näidata Riga Fashion Week’il,” räägib Arina plaanidest.

Ehk Arina sõnul ei ole neil aega, mis ei oleks kibekiiret tööd täis. Seda enam, et nende kollektsiooni on lisandunud kingad ning kohe-kohe saabub müüki ka Iris Janvieri esimene ehtekollektsioon.

“Kuna õhus on 90ndad, ehted on hästi suured, värvilised, no siukesed - uuuhh!” ütleb Arina.

Täna tuleb ka oma kleidile järgi Kerli Kivilaan, kes on endine Põhja-Tallinna solist ning teeb nüüd muusikat koos Norman Salumäega. Selle aastasel vastuvõtul on ta aga kaaslaseks oma poiss-sõbrale Karl-Erik Taukarile. Kerli ja Karl-Erik said kutse olemasolust teada reisil olles alles kaks nädalat enne vastuvõtu toimumist.

“Korraks tekkis kerge paanika, et mis nüüd saab. Meil pole kleiti, meil pole ülikonda, meil pole mitte midagi,” meenutab Kerli.

Täiesti juhuslikult oli aga reisiseltskonnas kaasas tuntud stilist Kenneth Bärlin, kes asus kohe lahendusi otsima ning tema ettepanekul pöörduti Kerli kleidi osas just Iris Janvieri moemajja. Kerlil oli algselt endal mõte, millist kleiti ta kanda tahaks.

“Minu kleidil olid siin kohas mõningad lõhikud. Mul tegelikult ei olnud otseselt aimu, kas see mõte on teostatav, kas see üldse sobib sellisele üritusele. Ma ei ole selles mõttes nii selle etiketiga kursis, mis sobib, mis ei sobi,” räägib Kerli.

Arina arvas, et lõhikud võiks siiski seekord ära jätta.

“Nendel oli täiesti oma nägemus sellest asjast ja see oli väga tore. Päris alguses ma ei näinud seda pilti, mida teised nägid, kuidas see võiks mulle sobida aga nii kui see mulle selga läks, siis ma sain aru,” sõnab Kerli.

Kleit seljas, teatab Kerli, et on tõsiselt rahul ja ei muudaks mitte ühtegi asja. Kleiditaskutes plaanid naine kaasa võtta mobiiltelefoni ja huuleläike.

Vastuvõtul tõdeb Kerli, et on kleidi kohta juba mitu komplimenti saanud.

“Keegi just hiljuti ütles, et minu kleit on nagu printsessikleit ja kui see nii on, siis on ju tore, „ütleb Kerli.

“Ma olen nõus,” kiidab tema elukaaslane Karl-Erik Taukar ja lisab, et tema daam on tänase peo printsess.

Mis see suvi nüüd moes peaks olema?

“Kapsaprint - see on for sure. Meie kuulsus kapsas. Vaata kui ilus, ta on nagu krepp siukene, ta venib ka. Me tegime printi Itaalias, nad arvasid, et see on brokkoli,” räägib Arina oma lemmikmustrist.