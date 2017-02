"Me peame tahtma üksteist mõista ja üksteiselt õppida. See on praegu võib-olla meie suurim nõrkus," ütles laulukooli WAF ja Otsa kooli õpetaja Bert Pringi Eesti esimesel laulupedagoogide kogunemisel, kus ta pidas ettekande "Miks vokaalpedagoogid ei saa üksteisest aru?".

"Me tahame olla kursis oma eriala viimase sõnaga, et mitte rongist maha jääda. Me tahame teha omavahel koostööd, mitte kõndida vihaselt ja solvunult trepil üksteisest mööda ja mitte tere öelda. See ei ole meeldiv," viitas Pringi vastasseisule, mis jõudis avalikkuse ette hiljuti Eesti Ekspressis, kus mitu laulupedagoogi kritiseeris Maikeni WAFis kasutatavat õpetamisstiili.

ÕPETAS HINGAMA: Ettekannetele järgnenud näidistunnis, demonstreeris Bert Pringi, kuidas laulmise ajal rahulikult sisse-välja hingata, nii et kopsudesse korraga liiga palju õhku ei tõmba. (Martin Ahven)

See noorte lauljate hääletraumade probleemi tõstatanud artikkel ajendaski läinud pühapäeval muusikaõpetajaid, muusikuid, arste ja teadlasi – kokku umbes sadat inimest – kogunema Georg Otsa Tallinna muusikakooli avalikule vokaalpedagoogika foorumile.

"Isiklik maitse ei puutu asjasse."