Tänases “Foorumis” olid arutluse all kohalike valimiste põhiteemad. Jutt läks vahepeal aga hoopis mujale, kuna TÜ vanemteadur küsis IRLi esindaja Siim Kiisleri käest, et kuidas kavatseb IRL EKRElt oma rahvuskonservatiivsed toetajad tagasi võita. Stuudios olid keskerakondlane Kadri Simson , Siim Kiisler IRList, Urmas Klaas reformierakonnast ja Mart Helme ERKEst ning arvamuslauas riigiteaduste ekspert Külli Taro ja TÜ vanemteadur Kristjan Vassil. Just viimane küsiski Kiislerilt, et kuidas kavatseb IRL oma madalast teotusest välja murda. “Kuidas positsioneerib IRL end eelolevatel valimistel, vaadates oma praegust küllaltki madalat toetust olukorras, kus EKRE toetus on olnud küllaltki stabiilne, mitte küllaltki kõrge, kasutades neid samu rahvuskonservatiivseid argumente. Ehk siis tegelikult on IRLi koht ära võetud, missugune on see retsept millega plaanitakse tagasi tulla? Usun, et paljud vanad IRLi toetajad on huvitatud sellest,” küsis Vassil.

Kiisler vastas, et IRLi ja EKRE rahvuskonservatiivsusel on suur vahe.

“Kui siin on väide, et kasutatakse samu rahvuskonservatiivseid, siis kindlasti on meil nii IRLil kui EKREl eestluse teema oluline, kuid siin on ka selge erinevus. Me teeme selget vahet, et kõik ei ole ühetaolised. Me ei ole kindlasti nii äärmuslikud. Kui seda lihtsalt ära seletada, siis ma ütleks nii: kui ma näeks, et laulupeol laulab isamaalist laulu eesti keeles näiteks Keeniast pärit noormees, siis IRL on selle üle õnnelik. See on eestlus, aga EKRE on selle peale vihane. See on selline piltlikult kirjeldatud vahe IRLi ja EKRE vahel, see on selgelt eri liin ja mul on kahju, kui me pole seda piisavalt hästi suutnud seni selgitada,” vastas Kiisler. Selle peale erutus koheselt muidugi Mart Helme, kes Kiisleri juttu valeks nimetas.