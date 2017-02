Naine, kes elab ja töötab USA "marihuaanapealinnas" Humboldtis, on kanepiaktivist ja ärinaine ning väidab, et tema kanepimark on naiste tee O-paradiisi, kirjutab yourtango.com. Samas võib tegemist olla labase turundustrikiga.

Ameeriklanna Karyn Wagner on meditsiinilise kanepi kliiniku omanik. Ühel õhtul otsustas ta enne intiimse tegevuse algust partneriga üks joint tõmmata. Saadud kogemus inspireeris naist leiutama uut tüüpi kanep, mille eesmärk oli teha naise tee orgasmini kiiremaks ja tugevamaks.

Sexxpot, nagu Karyn seda nimetab, sisaldab tavalisest kanepist vähem THC-d ehk tetrahüdrokannabinooli – ainet, mis tekitab kanepi tarbijal heaolutunnet. THC võib esile kutsuda ka negatiivseid tundeid nagu ärevus ja paranoia. Sexxpotis on THC-d Karyni väitel piisavalt, et tugevdada mõnuaistinguid, kuid mitte nii palju, et suitsetaja tahaks romantikaga tegelemise asemel ennast kerra tõmmata ja krõpse mugima hakata.

Mõned on leiutise aga hukka mõistnud kui lihtlabase turundustriki. Üks kanepikasvataja lehel leafly.com kritiseerib Karyn Wagnerit kui lihtsalt kanepiäris mõjuvõimsat figuuri, kes kasutab oma positsiooni ära, et inimestele oma väljamõeldist pähe määrida ning et Sexxpotil pole tegelikult mingit mõju.