Piisab vaid Getter Jaanil või Grete Kleinil mõni pilt Instagrami postitada, kui pea hetke pärast on sel sadu like'e.

See on vaid üks näide, ent on ilmselge, et traditsioonilise meedia kõrvale on üha rohkem murdnud sotsiaalmeedia. Seal toote, teenuse või isegi enese müümisega teenitakse maailmas miljoneid, kuid tuhandeid eurosid ajavad kokku ka eestlased.

Milliseid on head nipid, et oma firma või isiklik konto Instagramis, Facebookis või mujal populaarsemaks saada, sellest nüüd täpsemalt. Vaata TV3 videost!