"Eesti laulu" finalist lauljatar Kerli postitas täna Instagram'i foto oma vägevatest kunstküünistest, mis ta laupäevase finaali jaoks lasi panna.

"Metalsed küünised laupäevaks! Teravam kui kunagi varem. Me oleme valmis!" seisab pildiallkirjas.

Ehk on küüsi vaja konkurentidega võitlemiseks?

Kerli astub "Eesti laulu" finaalis üles looga "Spirit Animal" ning temale on konkursil ennustanud edu nii ennustuskana Maali kui ka ennustusportaal, mille järgi on Kerli võiduvõimaluse tõenäosus 45 protsenti.