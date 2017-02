Üle USA toimuvad praegu laialdased protestiaktsioonid vabariiklaste võimupoliitika vastu, samuti on meediasse jõudnud teave võimalike turvalekete kohta, mis riigile üleüldiselt kahjulikud.

Süüdi on Donald Trump ja tema administratsioon? Riigipea näeb seda ise teise mätta otsast. "Ma arvan, et president Obama on selle taga, kuna tema inimesed (demokraadid - toim) on selle taga, aga lõppude lõpuks on see lihtsalt poliitika," arutles Trump vabariiklaste meediakanalis Fox News.

Intervjuus oli Trumpil palju öeldagi nii mõnelgi teisel teemal. Ta tunnistas, et tema sõnumi edastamine on praegu koolipoisi kolme vääriline, küll aga hindab ta oma saavutusi viiega, püüdluste puhul lisaks viiele plussigi otsa.

Viimastel päevadel on palju juttu, et Trump ei osale traditsioonilisel Valge Maja ajakirjanike õhtusöögil. Ent Trump märkis, et tema osalemine oleks silmakirjalik, kuna need ajakirjanikud toodavad võltsuudiseid.