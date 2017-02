Seepeale helistas stuudiosse üks kuulaja, kes ütles, et tegu oli Ossinovskitega. „Oligi või? Päriselt?“ imestasid saatejuhid. „Oli-oli. Me emaga vaatasime ka, mis toimub,“ kinnitas kuulaja, mispeale Kivisaar viskas kivi kollase meedia kapsaaeda ja ütles, et nemad hommikuprogrammis peavad kõmumeedia töö ära tegema. „Hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud, seal läks asi ikka füüsiliseks. Jäi mulje, nagu naine paluks midagi andeks, hakkaks põske silitama ja see virutas käe minema,“ kirjeldas Kivisaar.

Saatejuhid arutasid eile hommikul eetris reedese presidendi vastuvõtu teemat ja ühel hetkel meenus Alari Kivisaarele, et ta nägi tantsupõrandal tüli. „Nägin tantsupõrandal mingisugust intsidenti, keegi läks minu arust kellegagi tülli,“ rääkis Kivisaar nähtust. „Ma ei jõudnud tabada, kes see oli. Naine pani käe mehe näo peale ja see lükkas selle minema. Saatejuhid arvasid, et peomeeleolus võib ikka sellist asja juhtuda. „Hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud. Isegi presidendi vastuvõtul võib peksa saada.“

Eile hommikul räägiti Sky Plus hommikuprogrammis, et reedel peetud vabariigi aastapäeva vastuvõtupeol püüdis kaamera tantsupõrandal kinni tülitseva paari. Seepeale helistas stuudiosse kuulaja, kes väitis, et tegu On Jevgeni ja Triinu Ossinovskiga. Triinu Ossinovski pahandab nüüd oma Facebooki kontol Kivisaarega.

Kivisaar tunnistab Publikule, et tõesti selline asi juhtunud on. Alari Kivisaar kommenteeris asja öeldes, et väidet kontrolliti koheselt ja tuvastati, et tegu ei olnud siiski Ossinovskitega. „Kümnekonna minuti pärast lükkasime raadiokuulaja väite ka otse-eetris ümber. Samuti tuli see raadiokuulaja eksimus ka tänases hommikuprogrammis korduvalt jutuks.“

Täna hommikul ütles Kivisaar tõesti hommikuprogrammis, et sai eile presidendi kantseleist kõne, mispeale kaassaatejuhid tema kallal lõõpima hakkasid, et kas mees sai järgmiseks aastaks juba kutse. Kivisaar aga ütles, et see väike kähmlus kütab kirgi ja talle tundus juba kohe, et tegu ei olnud Ossinovskitega. „Helistati, keegi ei praganud, aga taheti sellele tähelepanu juhtida ja informeerida, et need polnud nemad,“ rääkis Kivisaar hommikul. „Nüüd vist on tuvastatud ka inimesed, kes seal tegelikult kähmlema läksid.“

Avaldame Triinu Ossinovski kirjutise täismahus muutmata kujul:

„Esmaspäeva hommik algas sellega, et head tuttavad uurisid kas minu ja Jevgeni suhtega on ikka kõik päris korras. Millest selline küsimus, imestasime. Üsna pea saime teada, et SkyPlus Hommikuprogrammi kolmik võttis presidendi vastuvõtu teemadel arvata. Seal juures rääkis Alari Kivisaar, et tema oli ülekandest näinud, kuidas üks paar olla peo käigus tülli keeranud ning kaamera silm olla ka vägivallale kalduvat kehakeelt näidanud. "Hea saatekuulaja" võeti sel teemal eetrisse "valgustama" ja tema suu läbi sai kuulajatele teatavaks, et need olla olnud mina ja Jevgeni. Kõne lõppes ja saatejuht Kivisaar arvas, et teemat oleks paslik vürtsitada "sobiva" naljaga, lausudes: "Ahah, see oli siis see Ossinovski kätš. Hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud põhimõtteliselt!" Ja siis vadistasid nad saates sel teemal ja muudel triviaalsetel teemadel edasi.

Need ei olnud meie. Ei oleks saanud olla meie, sest meie peres ei esine vägivalda. Ei füüsilist. Ei psühholoogilist. Vägivald on absoluutselt igas võtmist täiesti taunitav nii minu kui ka mu kalli abikaasa poolt. Meie, vastupidiselt "hea saatekuulaja" ja saatejuhi "tõele", nautisime vastuvõttu ja teineteise seltskonda sel õhtul.

Miks ma sellest kirjutada võtsin? Mitte seetõttu, et minu abikaasa maine sai taas pleki võrra mustemaks ja täiesti õigustamata. Aga seetõttu, et vaid õhtu enne seda, kui tuntud saatejuht ja avaliku elu tegelane (sest Alari Kivisaar seda kahtlemata on) kergekäeliselt ning naljale kalduvalt perevägivalla teemadel otse-eetris võttis mind ja mu abikaasat ette, oli just samal teemal peatunud meie president. President Kaljulaidi üks olulisi rõhuasetusi aastapäevakõnes oli just perevägivallale ja ühiskondlikule hoiakule pühendatud. Ühiskondlik hoiak, mis ei lase tunnistada probleemi suurust, näitab seda väikemana kui see on, marginaalsena isegi. President Kaljulaid ütles muuseas:

"Millal te kuulsite viimati poliitilist diskussiooni, näiteks enne valimisi, kuidas lugupeetud kandidaadid võiksid aidata vägivalda välja juurida? Nõudke sellist diskussiooni. Ärge valige inimesi, kes koduvägivalla teemal suudavad genereerida vaid mõne rumala nalja. Ärge naerge ja ärge valige."