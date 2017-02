Daamid, järgmine kord teksade kandmisele mõeldes võite rõõmsad olla, et ei pea selle vihase preestriga kohtuma. Kuid see ei tähenda, et sarnase mõtteviisiga mehi vähe oleks.

Sotsiaalmeedias on viraalseks läinud video, kus India osariigis Keralas jutlusi pidav katoliku preester sõimab "lõtvade elukommetega" naisi, kes julgevad mehi oma paljastavate rõivastega võrgutada. "Kui sa mehi ahvatled, oled patustaja!" hoiatab preester.

Videoklipp on tegelikult 11 kuud vana, kuid on nüüd internetis kuulsaks saanud. Raevus jumalamees nõuab teadmist, kelle loal naised üldse nõndanimetatud meeste riideid tohivad kanda. Tema järeldus on, et parem, kui sellised naised nööriga kägistatakse ja kõige sügavamasse merepõhja uputatakse.

Kuigi võiks mõelda, et hullu preestri sõitlemine on niisama naljakas, siis kui mõelda sellele, kui sageli naiste rõivastust nende vastu tehtud kuritegudes vabanduseks tuuakse, pole selline mõtteviis enam nii naermaajav. Vihases kõnes ei tehta lihtsalt seksistlikke kommentaare, vaid julgustakse naistevastast vägivalda.

India Today räägib juhtumist siin: