Ühele korralikule noormehele satuvad kogu aeg sellised tüdrukud, kelle käitumine ajab ta vanematel ihukarvad püsti. Ükskord toob ta koju uue pruudi ja ütleb: "Emake, saa palun tuttavaks, see on Svetlana. Ta ei suitseta, ei joo, ei tarvita narkootikume."

Ema on vaimustuses: "On see tõsi, Svetake?"

"Tõsi," vastab poja sõbratar.

"Aga miks sa ei joo ega suitseta?"

"Ei suuda enam!"