“Terane kinokülastaja märkab, et keset parklat asub üks puu ja selle vari, mida parklas loogiliselt võttes eriti olla ei saaks,” muigas Kilmi. “See on seal seepärast, et võtte ajal nihkus päike ebasobiva nurga alla, mis tekitas rohelisele ekraanile varju. Et seda varju õigustada, tuligi üks puu parklasse kasvatada.”