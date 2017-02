27. veebruaril 2015 mõrvati Moskvas Venemaa opositsiooni üks juhte Boriss Nemtsov. Tema tütar Žanna Nemtsova (32, pildil) adresseeris talle Facebookis kirja.

Ta kirjutab, et mõtleb iga päev isale, kes on talle kõige kallim inimene. Nii oli see isa eluajal ja ka pärast tema traagilist hukkumist.

"Isa, ma tean, et sa ei tahtnud seda ega mõelnud sellele, kuid sinust sai kangelane. Meie aja kangelane. Sinu nimi sai meie maa nimeks, mis on kirjutatud ajalukku su elu ja verega.

Teeme kõik, mida suudame, et viia seda ellu, millesse sa uskusid ja mille eest sind tapeti," lubab Žanna isale kirjutatud kirjas. Ta töötab alates 2015. aasta augustist Saksamaal teleraadiokompanii Deutsche Welle reporterina.