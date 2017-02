"Ma olen üle 15 aasta reklaame teinud. Lõpuks ometi saan ma olla iseenda klient, tellija ja copywriter ühes isikus! Need reklaamid võtavad kokku kogu reklaamiilma A ja O, näitavad seda maailma verdtarretamapanevas õuduses ja alastuses. Koos Märdi ja Otiga oleme me suutelised maha müüma kõik - oma põhimõtted, aated, kodumaa, emad-isad-lapsed jne. Ja mis kõige kummalisem, te ostate nood ära kah!" võtab režissöör René Vilbre klippide sisu kokku.

Märt Avandi ja Ott Sepp otsustasid, et ilma pausideta on Eesti Laul 2017 finaalsaadet liiga kurnav juhtida ning toovad seetõttu reklaami ETV-sse tagasi. Ühtekokku on saate jooksul üheksa reklaamipausi.

Vilbre kinnitab, et Märdi ja Oti vorm on vinge: "Teha kolme päevaga üheksa kõrgekvaliteedilist reklaami - seda ei suuda ükski reklaamibüroo mistahes kalli hinna eest järele teha. Pärast meid on reklaamimaailm rusudes ja purustatud! Ei usu, et ükski klient veel viitsib või raatsib enam kunagi ühtegi reklaami kusagilt tellida. Kui, siis peab see klient peast päris põrunud olema!"