Et me ei pääse presidendivalimiste senise korra muutmise aruteludest, oli selge niipea, kui valimiskogu ei suutnud möödunud sügisel riigipead valida ja kogu protseduur riigikokku tagasi liikus. Nüüd, kui võimuparteid on oma ettepanekutega välja tulnud, tuleks küsimused jagada kahte suurde rühma.

Enne kui valimiste korra üle arutada, on vaja paika panna see, keda me üldse valima hakkame. Ons meil üldse presidenti tema praegusel piiratud võimuga kujul pelgalt esindusfiguurina tarvis või peaks selle ametikoha sootuks lõpetama ja andma ülesanded kas täielikus või osalises mahus riigikogu esimehele ja näiteks riigikontrollile või õiguskantslerile. Igatahes tuleks sellest arutelust alustada, sest järgmised sammud olenevad just presidendi rolli defineerimisest.

Tuleb ka otsustada, kas riigipea valib rahvas või rahvaesindajad. Seni on erakonnad välistanud presidendi otsevalimise, otsekui kartes, et rahvas pole endiselt piisavalt usaldusväärne õigete valikute tegemiseks. Tegelikult peegeldab selline jutt kartust rahva valiku ees, sest olulisele kohale võib tõusta kandidaat, kes on võimuparteidele ebamugav. Seetõttu ongi vabandus, et Eesti pole valmis, mugav, kuigi on arusaadav, et retoorika on lapsik ja sellist juttu ajavat poliitikut ei tasu kunagi tõsiselt võtta.