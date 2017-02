Tallinnas oli täna vastlaliuga keeruline, kuna ilmataat kostitas soojakraadidega, mis pea viimsegi lume viisid.

Ilmateenistus.ee andmetest selgub, et soe oli üle Eesti. Löödi koguni rekordki - Võrus kerkisid soojapügalad 8,3 kraadini. Viimase tosina aasta jooksul on see kõrgeim temperatuur.

Tõsi, tuleb vaadata ka kuupäevi. Vastlapäev on liikuv püha. Kui tänavu on see 28. veebruaril, siis näiteks mullu 9. veebruaril ja tunamullu 17. veebruaril. 2014. aastal aga oli vastlapäev alles 4. märtsil, kuid siis oli maksimumtempratuur 4,9 kraadi (Tallinnas).

Lugeja, kas sul õnnestus täna vastlaliugu lasta või päädis pidupäev pigem vastlakukli mekkimisega?