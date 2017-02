President ütles oma aastapäevakõnes, et pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa ning viitas sellele, et meil on suur probleem perevägivallaga. Paraku võib meil sama suure tõenäosusega peksa või nuga saada igal nädalalõpul ning mitte ainult koduseinte vahel, vaid tänaval, tööl, teatris, laeval, raamatukogus.

Peresuhtevägivallast on kindlasti suurem probleem kuritegevuse üldiselt kõrge tase. Isikuvastaste kuritegude arv Eestis aasta-aastalt küll väheneb, kuid raske on saada lahti okupatsiooniaja taagast, kui inimelu ei maksnud kopikatki.

Probleem pole perevägivallas, koolivägivallas või teatrivägivallas, vaid selles, et oleme pärandusena kaasa saanud hammasrataste vahele jäänud inimeste põlvkonna, kes on kui viitsütikuga pomm. Tiksub ja tiksub omasoodu, kuni ükskord lõhkeb see Mikitamäel, siis jällegi Tallinnas või Saaremaal.