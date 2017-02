Kantrirokitäht Shania Twain, kelle viimatisest albumist on möödas 15 aastat, annab maikuus välja uue plaadi.

New York Posti teatel tekitas Twainis loomepalangu lahkuminek abikaasast ja endisest produtsendist Robert “Mutt” Lange’ist.

Lahutus oli valuline ning tagatipuks tekkis staaril düsfoonia – häälepaelte haigus, mis põhjustab kõnelemisraskusi ja kähedust. Shania on veendunud, et haiguse põhjuseks oli stress. "See tunne, et oled alati teisel kohal ja tähtsusetu," seletas Twain, kes nimetab end nüüd hoopis teistsuguseks lauljaks.