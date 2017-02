Mulle meeldis väga presidendi kõne tonaalsus ning minu jaoks jäi kõige rohkem kõlama mõte, et eestlaseks ei ole võimalik saada vaid sündides, vaid ka teadliku valiku läbi ning et Eesti käekäiku saab tänapäeval edukalt panustada ka füüsiliselt väljaspool Eestimaad viibides. Selles osas puudutas president mind oma sõnumiga isiklikult ja südamlikult.

Ma ei arva, et välismaal elavaid eestlasi on riigile vaja esmajoones potentsiaalsete maksumaksjatena – makse makstakse üldjuhul ikkagi riigis, mille hüvesid igapäevaselt tarbitakse, mitte kodakondsuse, rahvuse või meelsuse järgi. Pigem on olulisemad mainekujundus; võimalused koostööks, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile maailmas avada ning Eestisse ringiga tagasi jõudvad teadmised ja kogemused, mida maailmas omandatud. Tean omast käest, kui vajalikud on taolised kontaktid Eesti jaoks.

Aktiivne ning koduriigi käekäiku panustav eestlane on juba praegu tänu e-riigi võimalustele olla üsna lihtne. Eesti on minu jaoks juba praegu taskus kaasas kantav. Parafraseerides John F. Kennedyt, siis on olulisem küsimus hoopis, mida saan mina teha Eesti jaoks, mitte vastupidi. Kuidas saaks Eesti mind rohkem kaasata ja kasutada?

Kui on midagi konkreetset, millest ehk puudust tunnen, siis on see veebikeskkond ja andmebaas, kus kokku saaksid ühelt poolt Eesti avalik, era- ning kolmas sektor ning teiselt poolt välismaal elavad, kuid kodumaa arengusse panustada soovivad eestlased või miks mitte ka muust rahvusest Eesti fännid.

Eesti organisatsioonid saaksid kaardistada taolises andmebaasis spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mis välismaal elavatel eestlastel potentsiaalselt olemas on ning selle kaudu leida üksikutesse spetsiifilistesse töölõikudesse või projektidesse panustajaid. Maailmarändurid saaksid aga võimaluse rakendada ennast kodumaa hüvanguks. Globaalsete eestlaste panus võiks olla enamuses vabatahtlik, ent riik võiks tasuda tehtud töö eest näiteks sissemakseid Eesti kogumispensionifondi.