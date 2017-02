Märtsikuu kolmapäevaõhtuti jõuavad ETV2 eetrisse koostöös Iberofestiga hispaania- ja portugali keeleruumi avavad filmid. Programmi on valitud auhinnatud linateosed, mis on valminud viimaste aastate jooksul.

Filmikuu avab 1. märtsil kell 21.35 mängufilm "Truman" (2015), mille teema kulgeb komöödia ja draama vahelisel alal. Madridis elav näitleja loobub raskest haigusest teada saades ravist - ta tahab oma elu ise juhtida. Sel teel on Juliani kõrval sõber Tomas ja ustav koer Truman. Filmi režissöör Cesc Gay on hea jutustaja, lugu areneb intelligentselt ja tasakaalukalt. Film on pälvinud viis olulist Goya auhinda (parim film, režissöör, stsenaarium, meespeaosatäitja ja meeskõrvalosatäitja) ja hulgaliselt teisi võite ning nominatsioone.

8. märtsi film on "Ma ma" (2015), mille peaosas saab näha Penélope Cruzi. Magda on kaunis ja suure südamega õpetaja, keda tabab üks saatuselöök teise järel. Ent elu ei kaota oma väärtust. Magda suurim rõõm on tema kümneaastane poeg, ja kuigi senine elu pöördub pea peale, toob see kaasa uusi inimesi, keda armastada. Film pälvis Hispaania filmiauhinna Goya jagamisel kolm nominatsiooni, Cruz oli üks nominentidest.

Hispaania kultusrežissöör Pedro Almodóvari "Julieta" (2016) on ETV2 kavas 15. märtsi õhtul. Filmi aluseks on ta valinud Nobeli kirjanduspreemia laureaadi, Kanada kirjaniku Alice Munro lühijutud. Selle filmiga naaseb autor oma menukaimate filmide, melodraamade "Volver" ja "Räägi temaga" radadele, ning saab taas jutustada lugusid naistest nii, nagu keegi teine seda teha ei oska. "Julieta" esilinastus mullu kevadel Cannes'i filmifestivali võitlusprogrammis, kus võitis rahvusvahelise filmihuviliste ühingu parima režissööri auhinna. Hispaania esitas "Julieta" oma riiki esindama võõrkeelsete filmide Oscari-konkurentsis. Hispaania filmiauhindade Goya-galal võitis "Julieta" peaosaline Emma Suárez parima näitlejanna auhinna.

Teemakuu lõpetab 22. märtsil "Paulo Coelho lugu" (2014), eluloofilm kõigi aegade suurima müügieduga Brasiilia kirjanikust. Film viib vaataja läbi mitme kümnendi, kus noormehest kasvab tõlgituim ja populaarseim kirjanik pärast William Shakespeare’i. Ebatavalise elusaatusega kirjanikku kehastavad filmis vendadest näitlejad Julio ja Ravel Andrade. Linateose lavastas seni edukalt telemaastikul töötanud Daniel Augusto.