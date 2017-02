Moesuunad tulevad ja lähevad. Mõned neist mööduvad aga eriti kiiresti nagu ka see alles hiljuti moemaailma pöördesse ajanud trend.

New Yorgi moenädala järel teatasid eksperdid, et ühe alles hiljuti eriti kuuma trendiga tundub olevat kõik kuna mitte ühtegi moemaani ei nähtud seda trendi kandmas, kirjutab Who What Wear.

Mis trendi aeg siis väidetavalt läbi on? Moeeksperdid kinnitavad, et õlgu paljastavate pluuside võidukäik on läbi ning kuigi õlgade paljastamine oli alles tõeliselt trendikas, siis nüüd tasub trendipunktide saamiseks õlad siiski kinni katta. Paljaste õlgade trend olevat nüüd asendunud hoopis silmapaistvate varrukate trendiga.

Seega, kui tahad tõeliselt moekas välja näha, siis hangi endale mõni pluus või jakk või pusa, mille varrukad paistavad silma ning on mingitmoodi erilised.