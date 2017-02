"Kohtuotsus on juba tehtud ja seletused sinna antud, nii et sellele lisaks pole mul midagi kommenteerida," ütleb näitleja ja meelelahutaja Henrik Normann, kes eile mõisteti kolmeks kuuks ja 29 päevaks tingimisi vangi kriminaalses joobes mootorsõiduki juhtimise eest.

"Lisan vaid niipalju, et ma väga vabandan ja mul on selle teo pärast tõeliselt häbi. Kinnitan, et see oli mul esimest ja viimast korda ning loodan südamest, et kellelgi teisel midagi sarnast ei juhtu mitte iial. Inimesed on ekslikud, olen oma vitsad kätte saanud, oma elukorralduse üle vaadanud ja oma vigadest õpppinud. Need ei ole tühipaljad sõnad, sest eelvangistuses veedetud päev oli mulle tõeline šokk."

Normann enam 14. märtsist rooli istuda ei tohi. "Aga ma elan selle üle. Siis ma sõidangi etendustele ja etendustelt tagasi lõpuks ometi mitte oma auto, vaid Komöödiateatri bussiga kui reisiga. Aga nii ongi hea, ma ei ole roolis, saab rohkem mõtteid koguda ning esmatähtis on see, et elu läheb edasi, inimesed ikka eksivad," pole Normann paha mängu juures minetanud optimismi. "Läks nagu läks ja ma kordan veel, et see õppetund teeb mu elus totaalse kannapöörde."