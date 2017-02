Kingi naisele inspireeriv käsitöökursus, mis paneb tal silmad särama ja teeb meele rõõmsaks.

Teeme TeistMoodi käsitöökauplusesse sisse astudest leiab iga naine ennast imelisest maailmast, kindlasti saab palju inspiratsiooni ja uusi ideid, mida kohe teostama hakata. Kuna oleme ise suured entusiastid ja käsitöömeistrid, siis anname ka head nõu ja viime läbi õpitubasid.

Järjest enam hoogu kogub Eestimaal paberitööde pisik. Mis võiks panna naise silmad rohkem särama, kui enda kätega valmistatud ehtekarp või album perefotode hoiustamiseks.

Kui ees on ootamas abiellumine, siis ka sellisel juhul saab palju ise käsitsi teha ning nii kulusid kokku hoida. Näiteks kutsete ja kohakaartide valmistamine ei ole olnud kunagi lihtsam kui nüüd ja sellega saab igaüks hakkama. Väike abi ja juhendamine kulub marjaks ära ja just seda me pakume.

Loe lähemalt inspireerivate õpitubade kohta meie kodulehelt!

Iga naise, kes on kord kaartide valmistamisega algust teinud, silmad paneb särama üks hea masin, millega saab luua kordumatuid kunstiteoseid. Teeme TeistMoodi salongist leiad just suure valiku masinad, saad neid ise proovima tulla või telli need e-poest.