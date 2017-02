Barcelonas avas uksed bordell, kus kliente teenindavad seksnukud.

Kliendid saavad realistlike nukkude peal viia täide oma kõige pöörasemad unistused, sest mingeid piiranguid selles bordellis ei seata, vahendab The Sun.

Bordell ise väidab, et nukud on nii reaalsed, et klientidel on raske neid päris naistest eraldada.