Novembris sündinud jääkarupoeg käis oma esimesel arstlikul ülevaatusel ja selgus, et ta on isane. Nüüd pole muud, kui pead kokku panna, et hakkajale tegelasele paslik nimi leida!

Nime valikul soovitab Tallinna loomaaed mõelda, et see sobiks hiljem ka täiskasvanud võimsale jääkarumürakale. Lähtuda karumõmmi vanemate või vanavanemate nimedest: karupoja ema on Friida ja isa Nord, Friida vanemad olid Vaida ja Franz ning Nordi vanemad Olga ja Eric. Või pakud hoopis nime, mis seostub jääkarude arktilise elupaigaga?

Muuseas, valituks osutuva nime pakkuja saab auhinnaks kasti Granarolo itaalia jäätist ja kutse kahele uue jääkaru kodu avamisele sügisel! Tallinna Loomaaia Loodushariduse ja avalike suhete osakonna juhataja Maris Laja sõnul on konkurents auhindadele tihe. "Nimepaneku ralli on nii populaarne, et esimene tuhat sai kiiresti täis," rõõmustab ta.