PriceWaterhouseCooperi juhataja Tim Ryan on Varietyle öelnud, et Cullinan oli kogemata võtnud ümbriku valest hunnikust. Tegu oli duplikaadiga ümbrikust, mille vahendusel Stone oli ennist kuldmehikese vääriliseks kuulutatud.

“Tal on hirmus paha ja kohutav tunne,” kinnitas Ryan. “Ta on selle vea tõttu täiesti arust ära. Ning see on ka minu viga, meie viga, ja meil kõigil on väga halb tunne.”